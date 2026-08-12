गाजियाबाद फैक्ट्री में सुपरवाइजर पर कैंची से हमला, मौत
कोतवाली क्षेत्र के करेथी गांव निवासी अवनेश सक्सेना की लोनी की फैक्ट्री में कैंची से हत्या कर दी गई। उनके साथ काम करने वाले दर्जी से विवाद के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल अवनेश को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
कोतवाली क्षेत्र के करेथी गांव निवासी 40 वर्षीय अवनेश सक्सेना की सोमवार को लोनी, गाजियाबाद की एक फैक्ट्री में कैंची से हमला कर हत्या कर दी गई। वह फैक्ट्री में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत थे। वारदात के बाद आरोपी दर्जी मौके से फरार हो गया। परिजनों के अनुसार, अवनेश सक्सेना का परिवार कई वर्षों से लोनी में रह रहा था। सोमवार को वह फैक्ट्री में ड्यूटी कर रहे थे। इसी दौरान किसी बात को लेकर उनका साथ काम करने वाले दर्जी से विवाद हो गया। आरोप है कि दर्जी ने कैंची से अवनेश पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल होकर वह मौके पर ही गिर गए।
सूचना पर पहुंची ट्रोनिका सिटी थाना पुलिस ने घायल अवनेश को लोनी सीएचसी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।बड़े भाई की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी दर्जी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। अवनेश की मौत की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मृतक के तीन बेटे हैं।
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