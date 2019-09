सुप्रीम कोर्ट को मिले 4 नए जज, न्यायधीशों की संख्या बढ़कर हुई 34

उच्चतम न्यायालय के चार नए न्यायाधीशों ने सोमवार को अपने पद की शपथ ली। इसके साथ ही न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 34 हो गई। भारत के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई ने न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी, न्यायमूर्ति एस रवीन्द्र भट्ट, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

चार न्यायाधीशों की नियुक्ति के साथ ही शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो गई, जो कि स्वीकृत संख्या है। न्यायमूर्ति मुरारी पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के, न्यायमूर्ति भट्ट राजस्थान उच्च न्यायालय के, न्यायमूर्ति वी. रामसुब्रमण्यन हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय केरल उच्च न्यायालय के प्रमुख थे।

