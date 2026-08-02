मौलानाचक में 399वां तीन दिवसीय उर्स-ए-पाक संपन्न, कव्वाली में झूमे अकीदतमंद
भागलपुर में हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद की 399वीं उर्स-ए-पाक का आयोजन हुआ। दरगाह पर जायरीन की भीड़ रही, जिन्होंने अमन और खुशहाली के लिए दुआ की। कुरानख्वानी और सामूहिक दुआ का आयोजन हुआ, जिसमें मशहूर कव्वाल सरफराज रामपुरी ने सूफियाना कलाम पेश किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादानशीन ने की।
भागलपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। मौलानाचक स्थित हजरत मौलाना शहबाज मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का 399वां तीन दिवसीय उर्स-ए-पाक रविवार रात अकीदत और रूहानियत के माहौल में संपन्न हो गया। दरगाह शरीफ में जियारत के लिए दिनभर जायरीन की भीड़ उमड़ी रहीं। दूर-दराज से पहुंचे अकीदतमंदों ने फातिहा और नियाज कराकर अमन-चैन व खुशहाली की दुआ मांगी। वहीं शाम छह बजे शाहजहानी मस्जिद में कुरानख्वानी और सामूहिक दुआ का आयोजन हुआ। इसके बाद रात नौ बजे सज्जादानशीन की गद्दी पर महफिल-ए-शमा सजी। उत्तर प्रदेश से आए प्रसिद्ध कव्वाल सरफराज रामपुरी ने सूफियाना कलाम पेश कर माहौल को रूहानी बना दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सज्जादानशीन सैय्यद शाह मो़ इन्तेखाब आलम शहबाजी ने की।
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