पूर्णिया विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट ड्राइव में 39 छात्रों का चयन

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। पूर्णिया विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के तत्वावधान में 23 जुलाई को आयोजित प्लेसमेंट ड्राइव में कुल 39 छात्र छात्राओं को अंतिम रूप से चयनित किया गया था, जिन्हें कंपनी में विभिन्न पदों पर पदस्थापित कर दिया गया है। इस प्लेसमेंट ड्राइव में विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों एवं स्नातकोत्तर विभागों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्लेसमेंट प्रक्रिया के उपरांत कुल 39 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न पदों पर करने के बाद उन्हें पदस्थापित भी कर दिया गया है। प्लेसमेंट ड्राइव में भाग लेने के लिए कुल 247 ऑनलाइन पंजीकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 112 अभ्यर्थी पूर्णिया विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में आयोजित साक्षात्कार प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए।

चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के उपरांत 39 विद्यार्थियों ने सफलतापूर्वक एचआर राउंड उत्तीर्ण किया, जिन्हें कंपनी में विभिन्न पदों पर पदस्थापित कर दिया गया है। चयनित विद्यार्थियों को सेल्स एक्जीक्यूटिव, अकाउंटेंट, एडमिन मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सीनियर सेल्स मैनेजर, सोशल मीडिया, टेली सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स एडमिन जैसे पदों पर नियुक्ति के लिए चयनित किया गया। इस उपलब्धि में पूर्णिया कॉलेज के बीबीए विभाग के 7 विद्यार्थियों ने भी उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। चयनित विद्यार्थियों में अनिकेत पुष्पम,दीपक कुमार,गुंजा कुमारी,नेहा भारती,रोशन कुमार मेहता,सोनम व प्रगति शामिल है। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से चयनित सभी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए पूर्णिया कॉलेज के बीबीए डिपार्टमेंट के को-ऑर्डिनेटर प्रोफेसर इश्तियाक अहमद ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्लेसमेंट ड्राइव विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उद्योग जगत एवं विश्वविद्यालय के बीच मजबूत संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल ने भविष्य में भी विभिन्न प्रतिष्ठित कंपनियों के सहयोग से ऐसे प्लेसमेंट कार्यक्रम आयोजित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकें।