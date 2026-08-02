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जमूरा बम का जत्था बोल बम के जयघोष के साथ रवाना

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बोकारो
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रविवार को बुंडू पंचायत के 39 श्रद्धालुओं ने रितेश सिन्हा के नेतृत्व में देवघर के लिए बाबा भोलेनाथ की पूजा और जलाभिषेक करने के लिए प्रस्थान किया। सभी कांवरियों ने बुंडू के गंगेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद बोल बम का जयघोष करते हुए बाबा नगरी की ओर निकले।

जमूरा बम का जत्था बोल बम के जयघोष के साथ रवाना

पेटरवार, प्रतिनिधि। प्रखंड के बुंडू पंचायत के विभिन्न टोलों के 39 श्रद्धालुओं ने रविवार को बाबा भोलेनाथ की पूजा-अर्चना करने और जलाभिषेक करने के लिए रितेश सिन्हा के नेतृत्व में देवघर के लिए बोल बम' का जयकार करते हुए प्रस्थान किया। इस जत्थे में जमूरा बम के श्रद्धालु शामिल रहे। बोल बम जाने से पहले सभी कांवरियों ने बुंडू स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में भक्ति और श्रद्धा के साथ पूजा-अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उपलब्ध वाहनों से बोल बम का जयघोष करते हुए बाबा नगरी के लिए प्रस्थान किया।

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