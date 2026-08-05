विधायक की मांग पर 385 परिवारों को मिली पीएम आवास योंजना की सौगात
नगर पंचायत कुंदरकी के 385 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल किया गया है। यह निर्णय विधायक ठाकुर रामवीर सिंह की ओर से उठाई गई मांग के बाद लिया गया। जिला नगरीय विकास अभिकरण ने लाभार्थियों की सूची जारी की। योजना का लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराना है।
नगर पंचायत कुंदरकी के 385 पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। इसकी लाभार्थी सूची जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा) की ओर से जारी कर दी गई है। विधायक मीडिया प्रभारी रचित गुप्ता ने बताया कि 4 जून को प्रभारी मंत्री अनिल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित जिला प्रशासनिक समन्वय समिति की बैठक में कुंदरकी विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने नगर पंचायत कुंदरकी के पात्र परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में शामिल करने की मांग उठाई थी। इस पर प्रभारी मंत्री ने मुख्य विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए थे। निर्देशों के अनुपालन में एसीएम द्वितीय एवं परियोजना अधिकारी डूडा की ओर से 385 लाभार्थियों की सूची जारी की गई है।
विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराना है। सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे पात्र लोगों तक पहुंचाया जा रहा है।
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