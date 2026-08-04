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एलएनएमयू को मिलेंगे 354 सहायक प्राध्यापक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, दरभंगा
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बिहार में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित डिग्री कॉलेजों के लिए 354 सहायक प्राध्यापकों को नियुक्त किया गया है। ये प्राध्यापक विभिन्न विषयों जैसे इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, हिन्दी, अंग्रेजी, और समाजशास्त्र में नियुक्त किए गए हैं। चयनित अभ्यर्थियों को प्रमाणपत्र सत्यापन और ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्ट करने की प्रक्रिया का पालन करना होगा।

एलएनएमयू को मिलेंगे 354 सहायक प्राध्यापक

राजीव रंजन झा,दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत नवसृजित डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 354 सहायक प्राध्यापक (संविदा आधारित) आवंटित किए गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया है। नवसृजित डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में छह विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है। इन छह विषयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए विश्वविद्यालय अधिमानता क्रम एवं संबंधित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभिन्न आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय आवंटित किए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में स्थापित 30 नए डिग्री कॉलेजों के लिए इतिहास विषय में 60, अर्थशास्त्र में 58, राजनीति विज्ञान विषय में 60, हिन्दी में 60, अंग्रेजी में 58 एवं समाजशास्त्र विषय में 60 सहायक प्राध्यपक आवंटित किए गए हैं。

शिक्षकों की आवंटन प्रक्रिया

आयोग की ओर से जारी सूची के अनुसार इतिहास विषय में आवंटित शिक्षकों में सामान्य कोटि के 26, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, बीसी कोटि के सात, ईबीसी कोटि के 11, एससी कोटि के नौ तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के एक शिक्षक शामिल हैं। अर्थशास्त्र विषय में सामान्य कोटि के 26, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, बीसी कोटि के छह, ईबीसी कोटि के नौ, एससी कोटि के आठ, एसटी कोटि के एक तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के दो शिक्षक आवंटित किए गए हैं।

विषयों के अनुसार शिक्षक आवंटन

राजनीति विज्ञान विषय में सामान्य कोटि के 25, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, बीसी कोटि के सात, ईबीसी कोटि के 11, एससी कोटि के नौ तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के दो शिक्षक आवंटित किए गए हैं। हिन्दी विषय में सामान्य कोटि के 30, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, ईबीसी कोटि के 11, एससी कोटि के नौ, एसटी कोटि के एक तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के तीन शिक्षक आवंटित किए गए हैं।

विश्वविद्यालय में रिपोर्टिंग और योगदान प्रक्रिया

अंग्रेजी विषय में सामान्य कोटि के 24, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, बीसी कोटि के सात, ईबीसी कोटि के 11, एससी कोटि के सात, एसटी कोटि के एक तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के दो शिक्षक आवंटित किए गए हैं। समाजशास्त्र विषय अंतर्गत सामान्य कोटि के 24, ईडब्ल्यूएस कोटि के छह, बीसी कोटि के आठ, ईबीसी कोटि के 11, एससी कोटि के 10 तथा डब्ल्यूबीसी कोटि के एक शिक्षक आवंटित किए गए हैं।

चयन प्रक्रिया का समय सारणी

गौरतलब है कि उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार आयोग की ओर से अभ्यर्थियों के विश्वविद्यालय आवंटन की सूची जारी होने के बाद चार अगस्त को अभ्यर्थी उच्च शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से आवंटित विश्वविद्यालय अंतर्गत कॉलेजों का च्वाइस भरेंगे। चयनित अभ्यर्थियों को सात अगस्त को आवंटित विश्वविद्यालय में प्रमाणपत्रों के सत्यापन एवं ज्वाइनिंग प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए रिपोर्ट करना है। चयनित अभ्यर्थी 10 अगस्त को विश्वविद्यालय की ओर से आवंटित कॉलेज में योगदान करेंगे।

सामान्य प्रश्न

नवसृजित डिग्री कॉलेजों के लिए कितने सहायक प्राध्यापक आवंटित किए गए हैं?
354 सहायक प्राध्यापक आवंटित किए गए हैं।
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