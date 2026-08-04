एलएनएमयू को मिलेंगे 354 सहायक प्राध्यापक
दरभंगा में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत नवसृजित डिग्री कॉलेजों के लिए 354 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी की है। वर्तमान में छह विषयों की पढ़ाई की जा रही है, जिसमें विभिन्न आरक्षण कोटे के अनुसार अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय आवंटित किया गया है।
दरभंगा। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय अंतर्गत नवसृजित डिग्री कॉलेजों में पठन-पाठन व्यवस्था को सुचारू करने के लिए 354 सहायक प्राध्यापक (संविदा आधारित) आवंटित किए गए हैं। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग ने चयनित शिक्षकों की सूची जारी करते हुए उन्हें विश्वविद्यालय आवंटित कर दिया है। नवसृजित डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में छह विषयों की पढ़ाई शुरू की गई है। इन छह विषयों के लिए चयनित अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय दिए गए विश्वविद्यालय अधिमानता क्रम एवं संबंधित विश्वविद्यालयों में उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर विभिन्न आरक्षण कोटिवार अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय आवंटित किए गए हैं।
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