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मुशहरी : बाबा दूधनाथ से सुख-शांति की कामना

By Pallav Kumar
हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर
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छपरा मेघ स्थित प्राचीन बाबा दूधनाथ मंदिर में 35 हजार श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। पहले सोमवारी पर भक्तों का तांता लगा रहा। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति की कामना की। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किये थे। अन्य शिवालयों में भी पूजा-अर्चना की गई।

मुशहरी : बाबा दूधनाथ से सुख-शांति की कामना

मुशहरी। छपरा मेघ स्थित प्राचीन बाबा दूधनाथ मंदिर में 35 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव व बोल बम के जयघोष से क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति की कामना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पहलेजा घाट व आथर घाट से जल लेकर श्रद्धालु पैदल बाबा दूधनाथ मंदिर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कांवरियों के स्वागत के लिए चौक-चौराहों पर स्वागत द्वार के साथ विशेष इंतजाम किये गए थे।

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इसके अलावा माधोपुर, सलहां, द्वारिकानगर, डुमरी, राजवाड़ा, मणिका, रोहुआ, मुशहरी प्रखंड परिसर, नरसिंहपुर, रघुनाथपुर, बुधनगरा, प्रह्लादपुर आदि शिवालयों में पूजा-अर्चना की गई।

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