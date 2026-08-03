मुशहरी : बाबा दूधनाथ से सुख-शांति की कामना

मुशहरी। छपरा मेघ स्थित प्राचीन बाबा दूधनाथ मंदिर में 35 हजार श्रद्धालुओं ने बाबा का जलाभिषेक किया। पहली सोमवारी पर सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। हर हर महादेव व बोल बम के जयघोष से क्षेत्र भक्तिमय बना रहा। श्रद्धालुओं ने सुख-शांति की कामना की। मंदिर समिति के अध्यक्ष शंकर प्रसाद सिंह ने बताया कि पहलेजा घाट व आथर घाट से जल लेकर श्रद्धालु पैदल बाबा दूधनाथ मंदिर पहुंचकर शिव का जलाभिषेक किया। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से मजिस्ट्रेट व पुलिस बल की तैनाती की गई थी। कांवरियों के स्वागत के लिए चौक-चौराहों पर स्वागत द्वार के साथ विशेष इंतजाम किये गए थे।