जम्मू-कश्मीर में हिंदुओं की जान पर कम हुआ खतरा, 5 सालों में 34 की गई जान, जानिए कितने कश्मीरी पंडित

बुधवार को राज्यसभा में गृह मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों ने हिंदुओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया - कश्मीरी पंडित और अन्य हिंदू। तीन वर्षों में 14 हिंदू मारे गए हैं। उनमें से चार कश्मीरी पंडित

लाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्ली Gaurav Kala Wed, 06 Apr 2022 04:41 PM

