विज्ञान एवं नवाचार को लेकर बाल विज्ञान कांग्रेस कार्यशाला आयोजित
कार्यशाला में निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार पर शिक्षकों को दी गई जानकारी ा ा ाा ा ा ा ा ा ा ाा ा ा ा ा ा ाा ा ा ा ा
सासाराम, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। श्रीशंकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तकिया में शनिवार को 32वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस के तहत एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें जिले के उच्च व मध्य विद्यालयों के करीब 270 विज्ञान शिक्षक शामिल हुए। कार्यशाला का मुख्य विषय निरंतरता के लिए विज्ञान एवं नवाचार रहा।
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