Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, भागलपुर
Follow us on Google News
share

सुल्तानगंज में 3226 डाक बम, जिनमें 3136 पुरुष और 90 महिलाएं शामिल हैं, गंगा स्नान के बाद देवघर के लिए रवाना हुए। सामान्य बमों की संख्या 86,116 रही।

3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल

सुल्तानगंज, निज संवाददाता। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार, रविवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 3226 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। जिसमें 3136 पुरुष एवं 90 महिला डाक बम शामिल हैं। जबकि सामान्य बमों की संख्या शनिवार की शाम पांच बजे से रविवार शाम पांच बजे तक 86 हजार 116 बताई गई है।

ये भी पढ़ें:रेलवे प्लेटफार्म पर दिखी कांवरियों की भीड़, गूंजे बम-बम भोले के जयकार
ये भी पढ़ें:जय मां कोठार कांवरिया संघ के श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए रवाना
ये भी पढ़ें:सावन की पहली सोमवारी को लेकर जिले के अगुवानी गंगा घाट पर उमड़ी कांवरियों की भीड़
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Sultanganj Bhagalpur Latest News Bhagalpur News अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।