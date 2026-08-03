3226 डाक बम ने उठाया गंगाजल
सुल्तानगंज में 3226 डाक बम, जिनमें 3136 पुरुष और 90 महिलाएं शामिल हैं, गंगा स्नान के बाद देवघर के लिए रवाना हुए। सामान्य बमों की संख्या 86,116 रही।
सुल्तानगंज, निज संवाददाता। प्रखंड नियंत्रण कक्ष के अनुसार, रविवार को पवित्र उत्तरवाहिनी गंगा में स्नान कर अपने साथ गंगाजल लेकर 3226 डाक बम डाक प्रमाण पत्र के साथ देवघर के लिए प्रस्थान किए। जिसमें 3136 पुरुष एवं 90 महिला डाक बम शामिल हैं। जबकि सामान्य बमों की संख्या शनिवार की शाम पांच बजे से रविवार शाम पांच बजे तक 86 हजार 116 बताई गई है।
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