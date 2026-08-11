सरकारी स्कूल में दूषित भोजन खाने से 32 छात्र बीमार
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के एक आश्रम स्कूल में 32 छात्रों को दूषित भोजन खाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये छात्र आदिवासी समुदाय के हैं और इलाज के बाद सभी को छुट्टी मिल गई है। छात्रों ने मांसाहारी भोजन खाने के बाद उल्टी और जी मिचलाने के लक्षण महसूस किए।
महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में सरकार द्वारा चलाए जा रहे एक आश्रम स्कूल के 32 छात्रों को कथित तौर पर दूषित भोजन खाने से अस्पताल में भर्ती कराया गया। आदिवासी बच्चों के लिए बने इस आवासीय स्कूल के सभी प्रभावित छात्रों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई और उनकी हालत स्थिर है। रविवार रात देगलूर तालुका के हनेगांव गांव में स्थित संस्थान में मांसाहार भोजन खाने के बाद छात्रों को उल्टी और जी मिचलाने जैसे लक्षण महसूस हुए। इसके बाद उन्हें देगलूर अस्पताल ले जाया गया, जहां छुट्टी मिलने से पहले उनके ब्लड टेस्ट हुए और जरूरी इलाज किया गया।
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