कश्मीर में हालात हो रहे सामान्य, ईद से पहले 300 स्पेशल टेलीफोन बूथ लगाए जा रहे, राशन की हो रही होम डिलीवरी

जम्मू-कश्मीर में ईद से पहले हालात काफी हद तक सामान्य हो जाए और आवाम को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए प्रशासन कुछ बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में जुट गई है। घाटी के लोग ईद पर अपने दोस्तों-रिश्तेदारों से बात कर हाल-चाल जान और मुबारकबाद दे सकें इसके लिए जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा 300 विशेष टेलीफोन बूथ बनाए गए हैं। साथ ही दिल्ली और अलीगढ़ के अलावा देश के अन्य शहरों में रह रहे कश्मीरी छात्रों के लिए परिवार से बात करने और ईद पर बधाई देने के लिए के लिए व्यवस्थाएं भी की गई हैं।

इसके अलावा प्रशासन की ओर से कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडारण कराया गया है। 65 दिनों के लिए पर्याप्त गेहूं, 55 दिनों के लिए चावल, 17 दिनों के लिए मटन, 1 महीने के लिए पोल्ट्री, 35 दिनों के लिए केरोसीन तेल,1 महीने के लिए एलपीजी और 28 दिनों के लिए डीजल और पेट्रोल स्टॉक किया गया है।

कश्मीर डिवीजन के 3697 राशन घाटों में से 3557 राशन घाटों को आम जनता को राशन उपलब्ध कराने के लिए चालू कर दिया गया है। वहीं सब्जियों, एलपीजी, पोल्ट्री, अंडों की डिलीवरी मोबाइल वैन के माध्यम से लोगों दरवाजे पर सुनिश्चित की जा रही है।

