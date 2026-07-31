Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पति ने फोन नहीं उठाया तो फंदे से लटककर कर ली आत्महत्या

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, हाजीपुर
Follow us on Google News
share

मृतका तीन बच्चे की मां थी, तीनों बच्चे स्कूल में पढ़ने गए थे, सास खेत में कर रही थी काम मृतका के पति और ससुर दोनों दूसरे प्रदेश में रहकर काम करते हैं, गांव में रहती है सिर्फ सास

पति ने फोन नहीं उठाया तो फंदे से लटककर कर ली आत्महत्या

वैशाली। सं.सू. पारिवारिक कलह के बाद पत्नी द्वारा पति को फोन किए जाने पर फोन रीसिव नहीं किए जाने पर पत्नी ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। यहां थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव में एक महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार वैशाली थाना क्षेत्र के भगवानपुर रत्ती गांव निवासी नीलू देवी उम्र 30 वर्ष जो फकीरा साह की बहू व राजेश साह की पत्नी थी। उसने शुक्रवार की दोपहर फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली।

महिला के परिवार की स्थिति

थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि मृतका तीन बच्चे की मां थी। मृतका के पति और ससुर दोनों दूसरे प्रदेश में रहकर काम करते हैं। गांव में सिर्फ मृतका की सास रहती थीं। सास एवं बहू के बीच झगड़ा होने के बाद बहू ने अपने पति को फोन लगाई। उन्होंने फोन नहीं उठाया तो उसने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतका के तीनों बच्चे घटना के समय स्कूल पढ़ने गए थे। सास भी खेत में काम करने गई हुई थी।

मामले की जांच

सूचना मिलते ही गांव में पहुंचे गदाई सराय गांव निवासी मृतका के भाई विशाल कुमार ने सास पर बहन को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। थानाध्यक्ष राजकुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर हाजीपुर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। प्रभात

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में मृतका की उम्र क्या थी?
मृतका की उम्र 30 वर्ष थी।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Hajipur News Suicide Vaishali अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।