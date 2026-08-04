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युवक ने जहर खाया, कराया भर्ती

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के लामा गांव में 30 वर्षीय राजकरन ने सोमवार रात घरेलू कलह से तंग आकर जहर सेवन किया। हालत बिगड़ने पर परिवार वालों को जानकारी हुई और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

युवक ने जहर खाया, कराया भर्ती

बांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के लामा गांव निवासी 30वर्षीय राजकरन पुत्र रामबली ने सोमवार की रात घरेलू कलह से तंग आकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर घरवालो को पता चला। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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