दहेज उत्पीड़न के 30 साल पुराने मामले में दो साल की सजा
उन्नाव में 30 वर्ष पुराने दहेज उत्पीड़न मामले में मुख्य आरोपी योगेश शंकर अवस्थी को दोषी ठहराया गया है। कोर्ट ने उन्हें 2 साल की कारावास और 4000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 1996 में पीड़िता रजनी देवी द्वारा दायर किया गया था। सुनवाई में देरी प्रभावशाली पक्ष के कारण हुई।
उन्नाव। जनपद न्यायालय की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पंचम (एसीजेएम) की कोर्ट में लंबित सबसे पुराने मामलों में से एक राज्य बनाम योगेश शंकर अवस्थी में गुरूवार को अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने लगभग 30 साल पुराने इस मुकदमे में मुख्य आरोपित योगेश शंकर अवस्थी को दोषी ठहराते हुए दो साल कारावास व 4 हजार रूपये अर्थदंड की सजा सुनाई। यह मामला 1996 का है। जब पीड़िता रजनी देवी ने अपने पति योगेश शंकर अवस्थी व अन्य चार लोगों के खिलाफ थाना बिहार में दहेज उत्पीड़न व दहेज प्रथा का केस दर्ज कराया था। पुलिस विवेचना बाद सभी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र चार्जशीट दाखिल किया गया था।
आरोप है कि प्रभावशाली पक्ष द्वारा साक्ष्यों व प्रक्रिया पर दबाव बनाने से मुकदमे की सुनवाई में दशकों तक देरी होती रही। करीब दो साल पहले इस मामले को पुरवा से जनपद न्यायालय उन्नाव स्थानांतरित किया गया। जिसके बाद सुनवाई में तेजी आई। मुकदमे की लंबी प्रक्रिया दौरान चार में से तीन आरोपितों की मृत्यु हो गई। अंतत: गुरुवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई में कोर्ट ने पीड़िता के वकील अजय द्विवेदी व उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपित योगेश शंकर अवस्थी को दोषी पाते हुए दो साल की सजा का फैसला सुनाया।
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