कार्यशाला में अभिनय की बारीकियां सीखेंगे कलाकार
एनसीजेडसीसी में शनिवार को 30 दिवसीय नाट्य कार्यशाला का उद्घाटन हुआ। इस कार्यशाला में 30 कलाकारों को अभिनय, वाचन, आंगिक प्रदर्शन, और विभिन्न रंगमंचीय पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। केंद्र भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है।
एनसीजेडसीसी में शनिवार को 30 दिवसीय प्रस्तुतिपरक नाट्य कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निर्देशक अवतार साहनी, एनीजेडसीसी के निदेशक सुदेश शर्मा, उपनिदेशक डॉ. मुकेश उपाध्याय ने किया। स्वागत संबोधन में निदेशक ने कहा कि केंद्र रंगमंच और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। कार्यशाला में 30 कलाकारों को विशेषज्ञ अभिनय, वाचन, आंगिक प्रदर्शन, स्वराभ्यास, मंच सज्जा, प्रकाश योजना व रंगमंच के विविध पहलुओं की जानकारी देंगे।
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