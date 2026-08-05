अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता शुभांरभ
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मिर्जापुर, संवाददाता। वाराणसी जोन की 29वीं अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता की 39वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में मंगलवार से शुरु हुई। यह प्रतियोगिता सात अगस्त तक चलेगी। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।
प्रतियोगिता का परिचय
उन्होंने प्रत्येक जिलों के टीम के कमांडर व प्रतिभागियों से उनका परिचय प्राप्त किया। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामना दीं। एलार्म एफिसिएन्सी रेस प्रतियोगिता में मिर्जापुर ने 114 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हसिल किया। गाजीपुर 64 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा।
खेल भावना
इस दौरान उन्होंने कहाकि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। प्रतियोगिता में किसी एक टीम की जीत सुनिश्चित है। हारने वाली टीम को निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें आगे अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जीत को हासिल करने की जरुरत है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। उसके बाद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिसके परिणाम प्रतियोगिता के समापन पर घोषित किए जाएंगे। चार दिवसीय प्रतियोगिता का सात अगस्त को समापन होगा。
प्रतिभागी जिले
इसमें वाराणसी जोन के कुल सात जिले (मिर्जापुर, भदोही, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, चन्दौली व जौनपुर) की टीम प्रतिभाग कर रही हैं। इस दौरान 39वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक नेपाल सिंह, एएसपी सिटी नितेश सिंह, डिप्टी कमांडेंट देवेन्द्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश कुमार यादव, त्रिभुवन सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।
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