Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता शुभांरभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मिर्जापुर
Follow us on Google News
share

14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफिसिएंसी-रेस14-एलार्म एफ

अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता शुभांरभ

मिर्जापुर, संवाददाता। वाराणसी जोन की 29वीं अंतरजनपदीय एलार्म एफिसिएंसी रेस-शूटिंग प्रतियोगिता की 39वीं वाहिनी पीएसी के मैदान में मंगलवार से शुरु हुई। यह प्रतियोगिता सात अगस्त तक चलेगी। एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने फीता काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया।

ये भी पढ़ें:जोन प्रतियोगिता में बहराइच का उत्कृष्ट प्रदर्शन

प्रतियोगिता का परिचय

उन्होंने प्रत्येक जिलों के टीम के कमांडर व प्रतिभागियों से उनका परिचय प्राप्त किया। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की शुभकामना दीं। एलार्म एफिसिएन्सी रेस प्रतियोगिता में मिर्जापुर ने 114 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान हसिल किया। गाजीपुर 64 अंक प्राप्त कर द्वितीय स्थान पर रहा।

खेल भावना

इस दौरान उन्होंने कहाकि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। प्रतियोगिता में किसी एक टीम की जीत सुनिश्चित है। हारने वाली टीम को निराश नहीं होना चाहिए। उन्हें आगे अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जीत को हासिल करने की जरुरत है। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को खेल भावना बनाए रखने की शपथ दिलाई गई। उसके बाद प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने अपनी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। जिसके परिणाम प्रतियोगिता के समापन पर घोषित किए जाएंगे। चार दिवसीय प्रतियोगिता का सात अगस्त को समापन होगा。

प्रतिभागी जिले

इसमें वाराणसी जोन के कुल सात जिले (मिर्जापुर, भदोही, बलिया, आजमगढ़, गाजीपुर, चन्दौली व जौनपुर) की टीम प्रतिभाग कर रही हैं। इस दौरान 39वीं वाहिनी पीएसी के सेनानायक नेपाल सिंह, एएसपी सिटी नितेश सिंह, डिप्टी कमांडेंट देवेन्द्र सिंह, असिस्टेंट कमांडेंट दिनेश कुमार यादव, त्रिभुवन सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

प्रतियोगिता किस तारीख से शुरू हुई?
प्रतियोगिता मंगलवार से शुरु हुई।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Mirzapur Latest News Mirzapur Varanasi अन्य..
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।