सड़क हादसे में घायल युवक ने दम तोड़ा
सोहना में एक 28 वर्षीय युवक, जो एक सड़क हादसे में घायल हुआ था, उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की स्कूटी को पीछे से आई कार ने टक्कर मारी थी, जिसके कारण उसे गंभीर चोटें आई थीं। पुलिस ने मामले की जांच की और आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया।
सोहना, नरेश कुमार। शहर पुलिस थाना के सामने छह दिन पहले सड़क हादसे में घायल हुआ 28 वर्षीय युवक ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। वह एक कंपनी में नौकरी करता था। शनिवार को शहर थाना पुलिस ने शव का सोहना नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। नगर परिषद के वार्ड नौ के गांव जखोपुर में रहने वाले 28 वर्षीय सकील का सोमवार को शहर थाना के सामने स्कूटी पर जा रहा था। पीछे से आई कार ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मारी। जिससे स्कूटी से उछलकर सामने डिवाइडर से टकरा गया था। इस दौरान सकील के सिर में काफी गंभीर चोटें आई।
सकील को पहले सोहना के निजी अस्पताल में दाखिल कराया। बाद में डॉक्टरों द्वारा रेफर किए जाने के बाद बादशाहपुर के निजी अस्पताल में ही दाखिल कराया था। शुक्रवार की रात को सकील ने उपचार के दौरान दमतोड़ दिया। जिसके शव को परिजन पोस्टमार्टम के लिए सोहना नागरिक अस्पताल में लेकर आए थे। शहर थाना पुलिस ने शनिवार को मृतक के शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौप दिया। मामले की जांच कर रहे एएसआई गुलाब ने बताया कि मृतक की स्कूटी को टक्कर मारने वाले वाहन को पकड़ लिया। आरोपी चालक की पहचान होने पर उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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