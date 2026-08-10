शादी का झांसा देकर रिश्तेदार ने किया दुराचार
चरवा थाने की 28 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार विकास सरोज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। जब उसने विवाह का दबाव बनाया, तो विकास ने जान से मारने की धमकी दी। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, और अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।
चरवा थाना क्षेत्र की एक 28 वर्षीय युवती ने बताया कि चरवा उत्तर थोक निवासी विकास सरोज उसका रिश्तेदार है। आरोप है कि विकास ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार किया। इधर, बीच पीड़ित युवती ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी वादे से मुकर गया। गाली-गलौज करते हुए उसने जानलेवा धमकी दी। उलाहना देने जाने पर उसकी मां व भाई ने भी अभद्रता की। परेशान होकर युवती ने रविवार को मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मुकदमा कायम कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें