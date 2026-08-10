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शादी का झांसा देकर रिश्तेदार ने किया दुराचार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, कौशाम्बी
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चरवा थाने की 28 वर्षीय युवती ने आरोप लगाया कि उसके रिश्तेदार विकास सरोज ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुराचार किया। जब उसने विवाह का दबाव बनाया, तो विकास ने जान से मारने की धमकी दी। युवती ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, और अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है।

शादी का झांसा देकर रिश्तेदार ने किया दुराचार

चरवा थाना क्षेत्र की एक 28 वर्षीय युवती ने बताया कि चरवा उत्तर थोक निवासी विकास सरोज उसका रिश्तेदार है। आरोप है कि विकास ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ दुराचार किया। इधर, बीच पीड़ित युवती ने विवाह करने का दबाव बनाया तो आरोपी वादे से मुकर गया। गाली-गलौज करते हुए उसने जानलेवा धमकी दी। उलाहना देने जाने पर उसकी मां व भाई ने भी अभद्रता की। परेशान होकर युवती ने रविवार को मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मुकदमा कायम कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

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