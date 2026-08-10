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लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने से युवक की मौत

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
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फरीदाबाद में एक 28 वर्षीय युवक तरुण की लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली लगने से संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। रविवार को रिवाल्वर की सफाई के दौरान आकस्मिक गोली चल गई। परिजनों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है।

लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चलने से युवक की मौत

फरीदाबाद, केशव भारद्वाज। जवाहर कॉलोनी भाग-दो में रविवार को लाइसेंसी रिवाल्वर से गोली लगने से 28 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान तरुण के रूप में हुई है। वह ट्रेडिंग का काम करता था, जबकि उसके पिता प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। परिवार के पास लाइसेंसी रिवाल्वर थी। बताया जा रहा है कि रविवार को घर में रिवाल्वर की सफाई की जा रही थी। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो तरुण को लग गई। गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।घटना

की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने लाइसेंसी रिवाल्वर को कब्जे में ले लिया है। पुलिस विभिन्न पहलुओं से घटना की जांच कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि गोली किन परिस्थितियों में चली। यह भी पता चला है कि घर में तरुण की शादी की बात चल रही थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहता था। इसे लेकर वह तनाव में बताया जा रहा था। हालांकि, मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है।

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