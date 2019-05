कश्मीर घाटी में तेजी से कम हो रही है आतंकियों की तादाद

जम्मू-कश्मीर में करीब 275 आतंकवादी सक्रिय हैं। इनमें से 75 विदेशी, जबकि अन्य स्थानीय आतंकी हैं। जम्मू-कश्मीर पुलिस के महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आतंकियों की संख्या क्षेत्र में तेजी से कम हो रही है। डीजीपी के मुताबिक, ''पिछले साढ़े पांच महीने में सिर्फ 40 स्थानीय ही आतंकी संगठनों में शामिल हुए हैं, जो कि पहले के मुकाबले में आधे से भी कम है।"

Dilbagh Singh, Jammu & Kashmir DGP: There are around 275 terrorists out of which around 75 are foreign terrorists and others are locals. This number is decreasing, only 40 locals have joined in the last 5 and a half months, which is less than half of what it used to be. pic.twitter.com/TRnmkmAU0L