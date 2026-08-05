घरेलू कलह में युवक ने फांसी लगाकर दी जान
अमौली के गोहरारी गांव में एक 27 वर्षीय युवक रामसिंह प्रजापति ने मंगलवार रात घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बाजार से सब्जी लाने के बाद, उन्होंने अकेले में यह कदम उठाया। उनके परिवार में घरेलू विवाद और नशे की आदत के कारण तनाव था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
अमौली। चांदपुर थाना क्षेत्र के गोहरारी गांव में मंगलवार देर शाम एक 27 वर्षीय युवक ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। गोहरारी गांव निवासी रामसिंह प्रजापति मंगलवार को बाजार से सब्जी खरीदकर घर लौटा था। देर शाम उन्होंने घर की कोठरी की धन्नी में रस्सी का फंदा बनाकर फांसी लगा ली। उस समय घर पर कोई मौजूद नहीं था। पत्नी सुदेबी बच्चों के साथ खेत में काम करने गई थीं। खेत से लौटने पर सात वर्षीय पुत्र अंशू घर के अंदर गया तो उसने पिता को फंदे से लटकता देखा। बच्चे के शोर मचाने पर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक रामसिंह की मौत हो चुकी थी।
मृतक के पिता मोहन ने पुलिस को सूचना दी। ग्रामीणों ने बताया कि रामसिंह नशे का आदी था और घर में अक्सर घरेलू विवाद होता रहता था। इसी तनाव के चलते उसने यह कदम उठाया होगा। थाना प्रभारी वृंदावन राय ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिये भेजा गया है। जांच की जा रही है। घरेलू कलह की बात सामने आई है।
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