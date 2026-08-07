Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

26 वा योग एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज से

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, चाईबासा
Follow us on Google News
share

चाईबासा में 26वीं योग और खेल चैम्पियनशिप का आयोजन शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। सुबह एक प्रभात फेरी का भी आयोजन होगा।

26 वा योग एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज से

चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला योगा एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित तथा एस आर रुंगटा ग्रुप के द्वारा प्रायोजित 26 वे योग और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज से पिल्लई हाल में आरंभ होगा। यह जानकारी राजस्थान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान योगा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस योग चैंपियनशिप में राज्य के 350 तथा 50 जज खिलाड़ी इस योग के प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों से आने वाले खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था राजस्थान भवन तथा रुंगटा मैरिज हाउस में की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 से 10 आयु वर्ग 10 से 12 12 से 14 14 से 16 16 से 18 18से 20, 20 से 22 तथा 22 से 24 आयु वर्ग के 320 खिलाड़ी भाग लेंगे उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आरंभ होने से पूर्व सुबह 7: 30 बजे शहर में एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न भागों से होते हुए पुनः सह कार्यक्रम स्थल पर समाप्त होगी।

उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 9:00 बजे से आरंभ होगा तथा इसका उद्घाटन 11:00होगा इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, योग प्रशिक्षक सुनील प्रजापति दीपक साव, सोम नायक घनश्याम मुद्डा तथा गोविंद चिरानिया उपस्थित थे

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Jharkhand Chaibasa News Chaibasa Latest News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।