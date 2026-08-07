26 वा योग एंड स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज से
चाईबासा में 26वीं योग और खेल चैम्पियनशिप का आयोजन शुरू हुआ है। इस प्रतियोगिता में झारखंड के 350 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों के रुकने की व्यवस्था की गई है। सुबह एक प्रभात फेरी का भी आयोजन होगा।
चाईबासा। पश्चिमी सिंहभूम जिला योगा एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन के द्वारा आयोजित तथा एस आर रुंगटा ग्रुप के द्वारा प्रायोजित 26 वे योग और स्पोर्ट्स चैंपियनशिप आज से पिल्लई हाल में आरंभ होगा। यह जानकारी राजस्थान भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान योगा एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि इस योग चैंपियनशिप में राज्य के 350 तथा 50 जज खिलाड़ी इस योग के प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी जिलों से आने वाले खिलाड़ियों के रहने की व्यवस्था राजस्थान भवन तथा रुंगटा मैरिज हाउस में की गई है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता में 8 से 10 आयु वर्ग 10 से 12 12 से 14 14 से 16 16 से 18 18से 20, 20 से 22 तथा 22 से 24 आयु वर्ग के 320 खिलाड़ी भाग लेंगे उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता के आरंभ होने से पूर्व सुबह 7: 30 बजे शहर में एक प्रभात फेरी निकाली जाएगी जो शहर के विभिन्न भागों से होते हुए पुनः सह कार्यक्रम स्थल पर समाप्त होगी।
उन्होंने बताया कि कार्यक्रम 9:00 बजे से आरंभ होगा तथा इसका उद्घाटन 11:00होगा इस प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कन्हैयालाल अग्रवाल, योग प्रशिक्षक सुनील प्रजापति दीपक साव, सोम नायक घनश्याम मुद्डा तथा गोविंद चिरानिया उपस्थित थे
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