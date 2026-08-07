टैगोर आर्ट प्रतियोगिता में छात्रों ने किया प्रतिभाग

आरएसडी एकेडमी पब्लिक स्कूल में हुई बॉम्बे टैगोर आर्ट प्रतियोगिता में मंडलभर से 250 विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। इस प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को रविंद्रनाथ टैगोर की कलात्मक दृष्टि, भारतीय संस्कृति एवं विरासत को चित्रों पर सजाया। विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कला, रविन्द्रनाथ टैगोर के वैज्ञानिक विचार प्रकृति एवं मानवता, ग्रामीण भारत एवं शांति एवं शिक्षा से संबंधित विषय चित्रकला के लिए दिए, जिसमें से किसी एक विषय पर विद्यार्थियों को अपनी कला का प्रदर्शन करना था। बच्चों ने बहुत मनमोहक ढंग से अपनी कलात्मकता का प्रदर्शन किया। इस मौके पर आरएसडी समूह के निदेशक डॉ. विनोद कुमार, डॉ. जी कुमार, डॉ. गौरव कुमार, डॉ. गरिमा शर्मा, डॉ. अजय शर्मा, सुषमा मल्होत्रा, प्रधानाचार्य अभिषेक शर्मा, विमला, सुमनलता, अंजू सुखीजा उपस्थित रहे।