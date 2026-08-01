नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 25 वर्ष की कारावास

बलिया, संवाददाता। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) प्रथमकांत की अदालत ने शुक्रवार को नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म के मामले में अभियुक्त नौशाद को 25 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा और 20 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। नौशाद दुबहड़ थाना क्षेत्र के सहरसपाली गांव का रहने वाला है।पीड़ित पक्ष ने सहतवार थाने में तहरीर देकर बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 अप्रैल 2024 की शाम दवा लेने बाजार गई थी। काफी समय बाद भी घर वापस नहीं आई तो खोजबीन की। फिर भी लड़की का कहीं अता-पता नहीं चला। मोबाइल फोन और अन्य माध्यमों से पता चला कि सहरसपाली गांव के नौशाद ने बहला-फुसलाकर उसका अपहरण कर लिया है।

तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गई। विवेचक ने नौशाद के खिलाफ नाबालिक का अपहरण करने व उसके साथ दुष्कर्म का मामला बताते हुए आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया। अभियोजन की ओर से विमल कुमार राय विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) तथा बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद 26 मई को अभियुक्त को दोषी पाया। निर्णय की तिथि जानने पर अभियुक्त अनुपस्थित रहा। तब न्यायालय ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट के साथ ही जमानतदारों को भी नोटिस जारी किया। सहतवार थाना को भी निर्देशित किया कि वह अभियुक्त नौशाद आलम को न्यायालय में उपस्थित करना सुनिश्चित करें।