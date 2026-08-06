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18 साल से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, अमरोहा
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अमरोहा की डिडौली पुलिस ने 18 साल से फरार 25,000 रुपये के इनामी आरोपी अय्यूब रब्बानी को बिजनौर में गिरफ्तार किया। अय्यूब पर 2008 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज था। गिरफ्तारी के समय उसके पास से एक फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिसके बाद उसके खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया।

18 साल से फरार 25 हजार का इनामी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड भी बरामद

अमरोहा। डिडौली पुलिस ने करीब 18 साल से फरार चल रहे 25 हजार के इनामी आरोपी अय्यूब रब्बानी को बिजनौर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी पर साल 2008 में दर्ज एक धोखाधड़ी के मुकदमे में लंबे समय से फरार रहने से इनाम घोषित था। गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से फर्जी आधार कार्ड भी बरामद हुआ, जिसके आधार पर उसके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी अय्यूब रब्बानी पुत्र अब्दुल हई निवासी गांव कनपुरा का रहने वाला है। वर्तमान में वह बिजनौर जिले के नूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर में रह रहा था।

एसपी लखन सिंह यादव ने बताया कि आरोपी के खिलाफ साल 2008 में डिडौली कोतवाली में धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। वह तब से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25 हजार का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने आरोपी की तलाशी ली तो उसके कब्जे से एक आधार कार्ड बरामद हुआ। जांच में पता चला कि आधार कार्ड फर्जी है और उसमें आरोपी ने अपना नाम अय्यूब रब्बानी के स्थान पर अय्यूब रहमानी पुत्र बिलाल अहमद दर्ज करा रखा था। पुलिस ने आधार कार्ड को कब्जे में लेकर सील किया है। मामले में डिडौली कोतवाली में विभिन्न धाराओं के तहत एक और मुकदमा दर्ज किया गया है।

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