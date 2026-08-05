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25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फतेहपुर
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फतेहपुर में पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार के इनामी बदमाश मोहम्मद फिरोज को गिरफ्तार किया गया। बदमाश को गोली लगी और उसे जिला अस्पताल भेजा गया। उसके पास से हथियार, खोका कारतूस और अन्य सामान बरामद हुए। फिरोज पर चोरी और लूट के अनेक मामले दर्ज हैं।

25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल
25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में घायल

फतेहपुर, संवाददाता। कल्यानपुर और औंग थाना पुलिस ने बुधवार भोर चौडगरा-जहानाबाद मार्ग पर खजुहा रोड नहर के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में 25 हजार के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल भेजा गया।एएसपी ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान 42 वर्षीय मोहम्मद फिरोज निवासी सालेपुर, थाना करारी जिला कौशाम्बी के रुप में हुई है। वह थाना कल्यानपुर के तीन तथा थाना औंग के एक मुकदमे में मामले में वांछित चल रहा था। आरोपी पर चोरी, लूट और अन्य आपराधिक घटनाओं से जुड़े मामलों में 25 हजार का इनाम भी घोषित था।

मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध तमंचा, दो खोखा कारतूस, एक कारतूस, चार मोबाइल फोन, पांच सिम कार्ड, एक बाइक मोटरसाइकिल, बेहोश करने वाली दवा का एक पत्ता तथा पार्ले बिस्कुट के दो पैकेट बरामद किए हैं। आरोपी वारदातों के दौरान बेहोश करने वाली दवा का इस्तेमाल करता था, जिसकी जांच की जा रही है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थानों के अलावा अन्य जनपदों में भी डेढ़ दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।

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