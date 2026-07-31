मेरिट में अव्वल आने के बाद 249 ने नहीं कराई काउंसिलिंग
बेसिक शिक्षा विभाग ने ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 3104 आवेदन के बाद, 540 आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन 249 आवेदक उपस्थित नहीं हुए। अब 271 आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है।
बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही ईसीसीई एजूकेटर की चयन प्रक्रिया में रेंडमाइजेशन के बाद काउंसिलिंग के लिए बुलाने के बाद भी 249 आवेदक उपस्थित नहीं हुए। तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद अब चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। जिले में बाल वाटिका का संचालन करने और नौनिहालों के पठन पाठन की नींव मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था। निर्धारित तिथि तक कुल 3104 आवेदन आए। सभी आवेदकों का रेंडमाइजेशन कर टॉप मेरिट वाले 540 आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। विकास भवन में कराई गई तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। जबकि बुलाने के बाद भी 249 आवेदक काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए। 271 आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर 180 ईसीसीई एजूकेटर का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है।
ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों की चयन प्रक्रिया
ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही चयनित ईसीसीई एजूकेटर को नियुक्ति पत्र देकर बाल वाटिकाओं में तैनाती दे दी जाएगी।
- देवब्रत सिंह, बीएसए
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