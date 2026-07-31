मेरिट में अव्वल आने के बाद 249 ने नहीं कराई काउंसिलिंग

बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही ईसीसीई एजूकेटर की चयन प्रक्रिया में रेंडमाइजेशन के बाद काउंसिलिंग के लिए बुलाने के बाद भी 249 आवेदक उपस्थित नहीं हुए। तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद अब चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। जिले में बाल वाटिका का संचालन करने और नौनिहालों के पठन पाठन की नींव मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था। निर्धारित तिथि तक कुल 3104 आवेदन आए। सभी आवेदकों का रेंडमाइजेशन कर टॉप मेरिट वाले 540 आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। विकास भवन में कराई गई तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। जबकि बुलाने के बाद भी 249 आवेदक काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए। 271 आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर 180 ईसीसीई एजूकेटर का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है।