Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

मेरिट में अव्वल आने के बाद 249 ने नहीं कराई काउंसिलिंग

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, प्रतापगढ़ - कुंडा
Follow us on Google News
share

बेसिक शिक्षा विभाग ने ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। 3104 आवेदन के बाद, 540 आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन 249 आवेदक उपस्थित नहीं हुए। अब 271 आवेदकों के प्रमाण पत्रों की जांच के बाद, चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है।

मेरिट में अव्वल आने के बाद 249 ने नहीं कराई काउंसिलिंग

बेसिक शिक्षा विभाग में चल रही ईसीसीई एजूकेटर की चयन प्रक्रिया में रेंडमाइजेशन के बाद काउंसिलिंग के लिए बुलाने के बाद भी 249 आवेदक उपस्थित नहीं हुए। तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच करने के बाद अब चयनित आवेदकों को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। जिले में बाल वाटिका का संचालन करने और नौनिहालों के पठन पाठन की नींव मजबूत करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा गया था। निर्धारित तिथि तक कुल 3104 आवेदन आए। सभी आवेदकों का रेंडमाइजेशन कर टॉप मेरिट वाले 540 आवेदकों को काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था। विकास भवन में कराई गई तीन दिवसीय काउंसिलिंग में 540 के सापेक्ष महज 271 आवेदक ही शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराने पहुंचे। जबकि बुलाने के बाद भी 249 आवेदक काउंसिलिंग में शामिल नहीं हुए। 271 आवेदकों के शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के बाद अब बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से मेरिट के आधार पर 180 ईसीसीई एजूकेटर का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र देने की तैयारी कर रहा है।

ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों की चयन प्रक्रिया

ईसीसीई एजूकेटर के 180 पदों की चयन प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। शीघ्र ही चयनित ईसीसीई एजूकेटर को नियुक्ति पत्र देकर बाल वाटिकाओं में तैनाती दे दी जाएगी।

- देवब्रत सिंह, बीएसए

सामान्य प्रश्न

कुल कितने आवेदनों की प्राप्ति हुई थी?
कुल 3104 आवेदन आए।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Pratapgarh Kunda Latest News Pratapgarh Kunda News
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।