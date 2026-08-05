महिला ने फंदा लगाकर की खुदकुशी
कोंच। संवाददाता मोहल्ला प्रताप नगर में बुधवार शाम एक 24 वर्षीय महिला ने घर
कोंच। संवाददाता मोहल्ला प्रताप नगर में बुधवार शाम एक 24 वर्षीय महिला ने घर की ऊपर वाली मंजिल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।मृतका की पहचान वर्षा बुधौलिया पत्नी अंतरिस बुधौलिया के रूप में हुई है। उसका मायका ग्राम रेंढ़र में है। पांच वर्ष पूर्व उसका विवाह अंतरिस से हुआ था। उसकी तीन साल की एक बेटी भी है। परिजनों के अनुसार वर्षा पति की नशे की आदत से काफी परेशान रहती थी। नशा छुड़ाने के लिए अंतरिस तीन माह पहले कानपुर स्थित नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था। ससुर ऋषि बुधौलिया पेशे से शिक्षक हैं और अलग मकान बनवाकर दूसरे मुहल्ले में रहते हैं।
दो दिन पहले वर्षा की मां सुनीता भी उससे मिलने आई थी। बुधवार शाम करीब पांच बजे वर्षा ने घर की ऊपर वाली मंजिल के आंगन में लगे जाल में रस्सी का फंदा लगा लिया। कुछ देर बाद जब परिजन ऊपर पहुंचे तो उसे फंदे पर लटका देख चीख-पुकार मच गई। सूचना पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक निगवेन्द्र प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर पंचनामा भर पोस्टमार्टम को भेजा। घटना की सूचना मृतका के पति और ससुर को भी दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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