घरेलू विवाद से परेशान महिला ने किया विषपान, भर्ती
देवघर की एक 23 वर्षीय महिला ने घरेलू विवाद के चलते जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। गंभीर हालत में परिजनों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया। मामले की जांच पुलिस कर रही है।
देवघर, प्रतिनिधि। मधुपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की 23 वर्षीया महिला ने घरेलू विवाद से परेशान होकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। तबीयत बिगड़ने पर परिजनों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार महिला पिछले कुछ दिनों से घरेलू कारणों को लेकर मानसिक तनाव में थी। उसी बीच उसने आवेश में आकर जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। कुछ देर बाद उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, तब परिजनों को घटना की जानकारी हुई। परिजनों ने बिना देर किए अस्पताल पहुंचाया। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद महिला को भर्ती कर इलाज शुरू किया।
डॉक्टर ने मामले की जानकारी पुलिस को दे दी है। महिला की हालत फिलहाल गंभीर बतायी जा रही है, डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मी की निगरानी में इलाज जारी है। घटना की सूचना के बाद ओपी पुलिस जांच कर रही है।
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