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बहन को फोन कर आत्महत्या की बात कही, फिर पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुरादाबाद
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बहन को फोन कर आत्महत्या की बात कही, फिर पेड़ पर फंदे से लटका

बहन को फोन कर आत्महत्या की बात कही, फिर पेड़ पर फंदे से लटका मिला युवक

थाना क्षेत्र के गांव सिरसवां हरचंद में 23 वर्षीय युवक ने गांव से बाहर आम के बाग में पेड़ से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना से पहले उसने अपनी बहन को फोन कर खुदकुशी करने की बात कही थी। सूचना मिलते ही परिजन उसकी तलाश में निकल पड़े, लेकिन कुछ देर बाद उसका शव बाग में पेड़ से लटका मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के अनुसार गांव सिरसवां हरचंद निवासी योगेंद्र सोमवार रात गांव से कुछ दूरी पर स्थित आम के बाग में पहुंचा। वहां उसने कपड़े की चादर का फंदा बनाकर आम के पेड़ से लटककर जान दे दी।

परिजनों ने बताया कि घटना से पहले योगेंद्र ने अपनी बहन को फोन कर आत्महत्या करने की बात कही थी। बहन की सूचना पर परिजन तत्काल उसकी तलाश में जुट गए। काफी खोजबीन के बाद गांव के बाहर आम के बाग में उसका शव पेड़ से लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के मुताबिक योगेंद्र ने यह कदम किन परिस्थितियों में उठाया, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। बताया गया कि योगेंद्र अविवाहित था और मथुरा में एक निजी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के पद पर कार्यरत था। वह करीब 15 दिन पहले ही घर आया था। परिवार में वह दो बहनों का इकलौता भाई था। उसकी मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

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