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कंटेनर के कुंदे से लटका मिला अलीगढ़ के चालक का शव

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, फिरोजाबाद
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अलीगढ़ के नारखी थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय कंटेनर चालक हृदेश कुमार का शव कुंदे से लटका मिला। वह गुरुवार रात नोएडा जा रहा था। स्थानीय पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आत्महत्या के कारणों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मृतक अविवाहित और दो भाइयों में छोटा था।

कंटेनर के कुंदे से लटका मिला अलीगढ़ के चालक का शव

नारखी थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह अलीगढ़ के चालक का शव कंटेनर के कुंदे से लटका मिला। सुबह टहलने निकले ग्रामीणों ने शव को देखा तो इलाका पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। जानकारी पर परिजन भी पहुंच गए। जिला अलीगढ़ के थाना पाली मुकीमपुर के गांव मधुपुर निवासी 22 वर्षीय हृदेश कुमार उर्फ मनोज पुत्र भागीरथ कंटेनर चलाता था। वह गुरुवार देर रात कंटेनर लेकर नोएडा की तरफ जा रहा था। रास्ते में फिरोजाबाद के असन चौराहे के पास उसने कंटेनर खड़ा किया और बाहर लगे कुंदे से गले में रस्सी का फंदा बनाकर झूल गया।

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मृतक दो भाइयों में छोटा और अविवाहित था।सीओ टूंडला अरुण कुमार चौरसिया ने बताया कि कंटेनर चालक की फंदे पर लटकने से मौत हुई है। शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। आत्महत्या के कारणों का अभी स्पष्ट पता नहीं चल सका है, मामले की जांच की जा रही है।

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