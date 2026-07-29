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जरवा कस्टम चौकी पर जांच टीम ने जुटाई जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बलरामपुर
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जरवा कस्टम चौकी पर 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ बरामद होने के बाद सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। विभिन्न जांच टीमों ने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। इस मामले ने सीमा सुरक्षा व्यवस्था और खुफिया संचालन की प्रभावशीलता पर सवाल खड़ा कर दिया है।

जरवा कस्टम चौकी पर जांच टीम ने जुटाई जानकारी

जरवा, संवाददाता। अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र स्थित जरवा कस्टम चौकी पर 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ की बरामदगी के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सक्रिय हो गई हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए विभिन्न केंद्रीय एवं स्थानीय जांच एजेंसियां लगातार सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। सीमा से जुड़े पगडंडी मार्गों, संवेदनशील स्थानों और आसपास के गांवों में कांबिंग अभियान तेज कर दिया गया है, जबकि पूरे घटनाक्रम की कई पहलुओं से जांच चल रही है। जरवा कस्टम चौकी पहुंचकर कस्टम सुपरिटेंडेंट प्रशांत कुमार से बरामद संदिग्ध पदार्थ के संबंध में विस्तृत जानकारी करने के लिए मंगलवार पांच वाहनों से पहुंची संयुक्त जांच टीम पहुंची।

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इसके बाद टीम ने सीमा से लगे क्षेत्रों का निरीक्षण किया और स्थानीय लोगों से भी पूछताछ कर घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों को जुटाने का प्रयास किया। सूत्रों के अनुसार जांच के दौरान उस ई-रिक्शा चालक को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया, जिसे स्थानीय लोग 'डॉक्टर' के नाम से जानते हैं। उससे संदिग्ध पदार्थ की बरामदगी, उसके स्रोत और संभावित नेटवर्क से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर जानकारी ली गई। इससे पहले बढ़नी स्थित कस्टम सुपरिटेंडेंट कार्यालय में भी संबंधित लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। इस कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल सीमा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी उठ रहा है। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि यदि सीमा पर पहले से इसी स्तर की निगरानी और सतर्कता रहती, तो क्या इतनी बड़ी मात्रा में संदिग्ध पदार्थ भारतीय सीमा तक पहुंच पाता। हालांकि इसका उत्तर जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट रूप से मिल सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र स्थित जरवा कस्टम चौकी पर 22 किलोग्राम संदिग्ध पदार्थ कैसे आया। इस प्रकरण से सीमा सुरक्षा व्यवस्था, खुफिया तंत्र और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की प्रभावशीलता की भी समीक्षा होना स्वाभाविक है।

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