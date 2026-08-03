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मेधावी विद्यार्थी व गुरुजनों को किया सम्मानित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मथुरा
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कान्हा माखन पब्लिक स्कूल में 2025-26 की सीबीएसई कक्षा 10 और 12 बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 214 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर शिक्षकों को भी मान्यता दी गई। मुख्य अतिथि ने इस पहल की सराहना करते हुए छात्रों को प्रेरणा देने पर जोर दिया।

मेधावी विद्यार्थी व गुरुजनों को किया सम्मानित

कान्हा माखन पब्लिक स्कूल में शनिवार को कान्हा माखन ग्रुप ऑफ स्कूल्स की सभी शाखाओं के वर्ष 2025-26 की सीबीएसई कक्षा 10 एवं 12 बोर्ड परीक्षा में 90 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 214 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इन विद्यार्थियों ने अपनी उत्कृष्ट उपलब्धि से अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा विद्यालय का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर उन समर्पित शिक्षक-शिक्षिकाओं का भी विशेष सम्मान किया गया, जिनके कुशल मार्गदर्शन, सतत परिश्रम एवं प्रेरणादायी शिक्षण के परिणामस्वरूप विद्यार्थियों ने यह उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की। मुख्य अतिथि भागवत किंकर मृदुल कृष्ण शास्त्री ने विद्यालय द्वारा प्रतिभाओं के सम्मान की इस प्रेरणादायी पहल की सराहना करते हुए कहा कि प्रतिभा का सम्मान न केवल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन करता है, बल्कि अन्य विद्यार्थियों को भी कठिन परिश्रम, अनुशासन एवं समर्पण के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है।

इस अवसर पर विद्यालय प्रबंध समिति के प्रबंधक अनिल अग्रवाल, सचिव सुनील अग्रवाल, प्रबंध समिति के सदस्य पुनीत अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, आकाश अग्रवाल, शुभम अग्रवाल, हिमांशु अग्रवाल, ललित अग्रवाल, प्रधानाचार्या विनय शर्मा आदि उपस्थित रहे। संचालन निशु मिश्रा एवं अक्षिता सक्सेना ने किया। प्रधानाचार्य प्रमोद कुमार शर्मा ने अतिथियों, अभिभावकों, शिक्षक-शिक्षिकाओं एवं विद्यार्थियों का आभार व्यक्त किया।

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