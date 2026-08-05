शादी के 3 साल महिला की जिंदा जलकर मौत

झांसी। शादी के तीन साल बाद 21 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में बीती देर रात आग से जिंदा जलकर मौत हो गई। जिससे परिवार में कोहराम मच गया। वहीं मायकेपक्ष ने अस्पताल में जमकर हंगामा काटा और बेटी को डीजल डालकर मारने का आरोप लगाया। बताया कि पूछने ससुरालवाले यह तक नहीं बता रहे कि आग किसी चीज लगी है। अलग-अलग बयान दे रहे हैं। वहीं पूंछ थाना पुलिस मामला शांत कराकर जांच शुरू कर दी है। जालौन के गांव बारा निवासी जयकरण अहिरवार की बेटी 21 मीनाक्षी अहिरवार की शादी साल 2023 में 5 जूल को झांसी में पूंछ थाना क्षेत्र के बरौछा निवासी गोविंद अहिरवार से हुई थी।

उन्होंने बेटी की शादी सामर्थ्य के अनुरूप दान-दहेज दिया था। शादी के कुछ समय तो ठीक रहा। बीती देर रात वह घर पर अकेली थी। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में आग से गंभीर रूप से झुलस गई। जिससे परिजन घबरा गए। आनन-फानन में उसे एक अस्पताल ले गए। जहां उसकी हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने झांसी रेफर कर दिया। यहां ससुरालवाले एक प्राइवेट नर्सिंग होम लेकर पहुंचे। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं खबर पाकर पहुंचे मृतका के परिजन आक्रोशित हो गए। उन्होंने बेटी को डीजल डालकर मार डालने का आरोप लगाया। पिता जयकरण व चाचा कमलेश चौधरी ने बताया कि जब बेटी की मौत हो गई तब आधी के लगभग उनको सूचना दी। आरोप लगाया कि बेटी को डीजल डालकर मार दिया है। ससुरालवाले कोई भी सही नहीं बता रहे हैं कि किस चीज से आग लगी है। यहां तक कि अस्पताल में जब बेटी को भर्ती कराया तो गांव तक नाम सही नहीं लिखवाया। बताया, वह 90 प्रतिशत जल गई थी। जब उसकी मौत गई तब तक छुपाकर रखा। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाया। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में पूंछ थाना प्रभारी निरीक्षक विद्यासागर ने बताया कि जांच की जा रही है। किसी भी तरफ से कोई शिकायती पत्र नहीं आया है। शिकायत मिलने पर अग्रिम कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।