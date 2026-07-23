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ई रिक्शा पलटा, युवक घायल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बांदा
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बांदा के पचनेही गांव में 21 वर्षीय सतीश ई रिक्शा से जाते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके कारण सतीश घायल हो गए। उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

ई रिक्शा पलटा, युवक घायल

बांदा। देहात कोतवाली क्षेत्र के पचनेही गांव निवासी 21वर्षीय सतीश पुत्र रज्जू ई रिक्शा से जा रहा था। तभी रास्ते में ई रिक्शा आनियंत्रित होकर पलट जाने से वह घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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