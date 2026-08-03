जम्मू में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी पकड़े
जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तीन महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। ये लोग अवैध प्रवासी होने के संदेह में हैं और असम के रास्ते भारत में प्रवेश किया। अधिकारियों ने बताया कि इनका कोई वैध दस्तावेज नहीं है।
जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बांग्लादेश के 21 संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तीन महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। इन पर अवैध प्रवासी होने का शक है, जो असम के रास्ते भारत में दाखिल होकर ट्रेन से जम्मू पहुंचे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दो गाड़ियों में सवार होकर ये लोग जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। रविवार को रामबन में एक नाके पर रूटीन चेकिंग के दौरान उन्हें रोक लिया गया। जांच-पड़ताल के दौरान ये लोग प्रवास से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। अधिकारियों ने बताया कि सभी 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।
उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी होने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि वे काम की तलाश में घाटी की ओर जा रहे थे।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें