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जम्मू में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी पकड़े

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तीन महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। ये लोग अवैध प्रवासी होने के संदेह में हैं और असम के रास्ते भारत में प्रवेश किया। अधिकारियों ने बताया कि इनका कोई वैध दस्तावेज नहीं है।

जम्मू में 21 संदिग्ध बांग्लादेशी पकड़े

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में बांग्लादेश के 21 संदिग्ध नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। इनमें तीन महिलाएं और सात बच्चे शामिल हैं। इन पर अवैध प्रवासी होने का शक है, जो असम के रास्ते भारत में दाखिल होकर ट्रेन से जम्मू पहुंचे हैं। अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि दो गाड़ियों में सवार होकर ये लोग जम्मू से कश्मीर जा रहे थे। रविवार को रामबन में एक नाके पर रूटीन चेकिंग के दौरान उन्हें रोक लिया गया। जांच-पड़ताल के दौरान ये लोग प्रवास से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं दिखा पाए। अधिकारियों ने बताया कि सभी 21 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

उन्होंने कहा कि हिरासत में लिए गए लोगों के बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासी होने का संदेह है। अधिकारियों ने बताया कि वे काम की तलाश में घाटी की ओर जा रहे थे।

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