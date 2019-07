Vijay Diwas: मां भारती के वीर सपूतों को प्रधानमंत्री मोदी का नमन, पूरे देश में उत्साह

20वां कारगिल विजय दिवस पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के द्रास में बने कारगिल वार मेमोरियल को दुल्हन की तरह सजाया गया है।

इस मौके पर देश के विभिन्न इलाकों में कारगिल दिवस की खुशी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस मौके पर शहीदों को नमन करने के लिए कार्यक्रम आयोजिन किए जाएंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इनडूर स्टेडियम में आयोजिन कार्यक्रमों में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने विजय दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने लिखा, 'कारगिल विजय दिवस पर मां भारती के सभी वीर सपूतों का मैं हृदय से वंदन करता हूं। यह दिवस हमें अपने सैनिकों के साहस, शौर्य और समर्पण की याद दिलाता है। इस अवसर पर उन पराक्रमी योद्धाओं को मेरी विनम्र श्रद्धांजलि, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा में अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। जय हिंद!'

उन्हेांने आगे लिखा, कारगिल वार के वक्त पर उन्हें कारगिल जाने का मौका मिला जिससे कि वह जवानों के साथ दृढ़ता के साथ खड़े हो सकें । उस वक्त पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए जम्मू और कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में काम कर रहे थे। इस घटना को जिक्र करते हुए उन्होंने कुछ तस्वीरें भी साझा की हैं।

During the Kargil War in 1999, I had the opportunity to go to Kargil and show solidarity with our brave soldiers.



This was the time when I was working for my Party in J&K as well as Himachal Pradesh.



The visit to Kargil and interactions with soldiers are unforgettable.