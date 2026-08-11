नीपा ने 20वें स्थापना दिवस पर दो नए पीजी कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ 20वां स्थापना समारोह नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ 20वां स्थापना समारोह नई दिल्ली। प्रमुख संवाददाता
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन (एनआईईपीए) ने मंगलवार को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अपना 20वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया। इस अवसर पर संस्थान ने मास्टर ऑफ आर्ट्स इन एआई एजुकेशन और मास्टर ऑफ आर्ट्स इन स्कूल लीडरशिप के दो नए स्नातकोत्तर कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की। समारोह में वरिष्ठ नीति-निर्माता, शिक्षा विशेषज्ञ, विद्वान, संकाय सदस्य और प्रशासक शामिल हुए।
उच्च शिक्षा की भूमिका
समारोह में चिंतक प्रफुल्ल केतकर ने ‘विकसित भारत@2047 के निर्माण में उच्च शिक्षा संस्थानों की भूमिका’ विषय पर विचार रखे। उन्होंने कहा कि 2047 की बात करने के साथ 2035 तक देश को उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्त करने की जरूरत है। उपनिवेशवादी मानसिकता से मुक्ति के बिना पुनःराष्ट्रीयकरण संभव नहीं होगा और विकसित भारत@2047 की परिकल्पना भी साकार नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि ‘भारत’ मुख्यतः शैक्षिक, ज्ञानपरक और सांस्कृतिक पहचान है। केतकर ने कहा कि देश की करीब 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है और 2035 तक 50 प्रतिशत सकल नामांकन अनुपात हासिल करने का लक्ष्य है। ऐसे में भविष्य के लिए तैयार उच्च शिक्षा प्रणाली विकसित करने में नीपा की भूमिका महत्वपूर्ण है।
विकसित भारत की दिशा
नीपा के कुलाधिपति प्रो. रमा शंकर दुबे ने कहा कि विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों को ज्ञान, नवाचार और जिम्मेदार नेतृत्व के केंद्र के रूप में विकसित करना होगा। उन्होंने कहा कि शैक्षिक योजना, नीति अनुसंधान और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में नीपा का कार्य संस्थानों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण है।
संस्थान का लक्ष्य
वहीं नीपा की कुलपति प्रो. शशिकला वंजारी ने कहा कि संस्थान का लक्ष्य अनुसंधान को बढ़ावा देना, पेशेवर क्षमताओं का निर्माण करना और संस्थानों को सहयोग देना है, ताकि नीतिगत लक्ष्यों को देशभर में सार्थक परिणामों में बदला जा सके।
सामान्य प्रश्न
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