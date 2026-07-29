बांका : श्रावणी मेला को लेकर डीएम-एसपी ने अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों के साथ की संयुक्त ब्रीफिंग
बांका में 2026 के श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक हुई। डीएम अंशुल अग्रवाल और एसपी अमितेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों के साथ श्रद्धालुओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, आवास और अन्य व्यवस्थाओं की समीक्षा की। सभी को साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया गया ताकि कांवरियों को कोई समस्या न हो।
बांका से संतोष की रिपोर्ट बांका। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला 2026 के सफल एवं शांतिपूर्ण आयोजन को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी अंशुल अग्रवाल एवं पुलिस अधीक्षक अमितेश कुमार ने सभी विभागों के अधिकारियों तथा जनप्रतिनिधियों के साथ संयुक्त ब्रीफिंग की। बैठक में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल, स्वच्छता, बिजली, आवास, सूचना केंद्र तथा आपदा प्रबंधन की तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। डीएम ने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करने का निर्देश देते हुए कहा कि कांवरियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। वहीं एसपी ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और संवेदनशील स्थलों पर विशेष निगरानी रखने को कहा।
बैठक में मेला क्षेत्र की सभी तैयारियों को समय पर पूरा करने तथा शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
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