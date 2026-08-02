Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

सनबीम स्कूल बलिया बना अंडर-19 बालक वर्ग का चैंपियन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गोरखपुर
Follow us on Google News
share

सीबीएसई जोनल हॉकी विभिन्न आयु वर्गों के हॉकी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

सनबीम स्कूल बलिया बना अंडर-19 बालक वर्ग का चैंपियन

गोरखपुर, निज संवाददाता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित जोनल हॉकी प्रतियोगिता-2026 में शनिवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले खेले गए। बीएन पब्लिक स्कूल की मेजबानी में दिनभर रोमांचक मैचों का दौर चला।

ये भी पढ़ें:संत जेवियर्स में सीआईएससीई बिहार-झारखंड क्षेत्रीय खो-खो प्रतियोगिता संपन्न

हॉकी के मुकाबले

हॉकी में सबसे अहम मुकाबला अंडर-19 बालक वर्ग का फाइनल रहा, जिसमें सनबीम स्कूल, बलिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को अन्य वर्गों का फाइनल मैच खेला जाएगा। अंडर-14 बालिका वर्ग में पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल को 3-0 से पराजित किया। आरके मिशन स्कूल, बलिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर को 6-0 से हराया। अंडर-14 बालक वर्ग में सनबीम स्कूल, बलिया ने आरके मिशन स्कूल, बलिया को 2-1 से हराया, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर और डीपीएस, पटना के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।

अंडर-17 वर्ग के मुकाबले

अंडर-17 बालक वर्ग में खेलगांव पब्लिक स्कूल, प्रयागराज ने ओएनजीसी स्कूल, सीतापुर को 1-0 से शिकस्त दी। ओएनजीसी स्कूल और अजमानी इंटरनेशनल स्कूल के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। हरमन ग्मेनियर स्कूल और श्री गुरु नानक स्कूल का मैच भी बराबरी पर छूटा। डीपीएस, पटना ने श्री गुरु नानक स्कूल को 1-0 से हराया, जबकि खेलगांव पब्लिक स्कूल ने सेंट जेवियर्स स्कूल को 2-0 से पराजित किया। अंतिम मुकाबले में अजमानी इंटरनेशनल स्कूल ने सेंट जेवियर्स स्कूल को 1-0 से हराकर जीत दर्ज की।

बालिका वर्ग के परिणाम

अंडर-17 बालिका वर्ग में जमुना राम मेमोरियल स्कूल और श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

बीएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं गोरखपुर स्कूल्स एसोसिएशन के सचिव माधवेन्द्र पांडेय ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करते हैं।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

प्रतियोगिता कब आयोजित की गई?
प्रतियोगिता का आयोजन शनिवार को गोरखपुर में किया गया।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Gorakhpur News Gorakhpur Latest News CBSE
Hindi News , इंडिया न्यूज़ , आज का मौसम , विधानसभा चुनाव और Sawan 2026 से जुड़ी ताज़ा खबरों व पल-पल के अपडेट के लिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े रहें। UP Chunav 2027 , UP Vidhan Sabha Seats और UP Vidhan Sabha Candisates से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें और जानकारी यहां पढ़ें। सभी बड़ी खबरें सबसे पहले पाने के लिए लाइव हिन्दुस्तान ऐप अभी डाउनलोड करें।