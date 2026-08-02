सनबीम स्कूल बलिया बना अंडर-19 बालक वर्ग का चैंपियन

सीबीएसई जोनल हॉकी विभिन्न आयु वर्गों के हॉकी मुकाबलों में खिलाड़ियों ने दिखाया दम

गोरखपुर, निज संवाददाता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की ओर से आयोजित जोनल हॉकी प्रतियोगिता-2026 में शनिवार को वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम में विभिन्न आयु वर्गों के मुकाबले खेले गए। बीएन पब्लिक स्कूल की मेजबानी में दिनभर रोमांचक मैचों का दौर चला।

हॉकी के मुकाबले हॉकी में सबसे अहम मुकाबला अंडर-19 बालक वर्ग का फाइनल रहा, जिसमें सनबीम स्कूल, बलिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर को 1-0 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। रविवार को अन्य वर्गों का फाइनल मैच खेला जाएगा। अंडर-14 बालिका वर्ग में पुलिस मॉडर्न पब्लिक स्कूल ने श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल को 3-0 से पराजित किया। आरके मिशन स्कूल, बलिया ने आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर को 6-0 से हराया। अंडर-14 बालक वर्ग में सनबीम स्कूल, बलिया ने आरके मिशन स्कूल, बलिया को 2-1 से हराया, जबकि आर्मी पब्लिक स्कूल, कानपुर और डीपीएस, पटना के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ।

अंडर-17 वर्ग के मुकाबले अंडर-17 बालक वर्ग में खेलगांव पब्लिक स्कूल, प्रयागराज ने ओएनजीसी स्कूल, सीतापुर को 1-0 से शिकस्त दी। ओएनजीसी स्कूल और अजमानी इंटरनेशनल स्कूल के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा। हरमन ग्मेनियर स्कूल और श्री गुरु नानक स्कूल का मैच भी बराबरी पर छूटा। डीपीएस, पटना ने श्री गुरु नानक स्कूल को 1-0 से हराया, जबकि खेलगांव पब्लिक स्कूल ने सेंट जेवियर्स स्कूल को 2-0 से पराजित किया। अंतिम मुकाबले में अजमानी इंटरनेशनल स्कूल ने सेंट जेवियर्स स्कूल को 1-0 से हराकर जीत दर्ज की।

बालिका वर्ग के परिणाम अंडर-17 बालिका वर्ग में जमुना राम मेमोरियल स्कूल और श्री गुरु नानक पब्लिक स्कूल के बीच मुकाबला ड्रॉ रहा।

बीएन पब्लिक स्कूल के प्रबंधक एवं गोरखपुर स्कूल्स एसोसिएशन के सचिव माधवेन्द्र पांडेय ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने के साथ राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने का अवसर भी प्रदान करते हैं।