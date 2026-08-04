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एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में 40 छात्राओं का चयन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, संभल
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मॉडल एजुकेशन कॉलेज में 2026-27 सत्र के लिए एनसीसी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। भर्ती प्रक्रिया में छात्राओं की शारीरिक दक्षता और लिखित परीक्षा की गई, जिसमें 40 छात्राओं का चयन हुआ। एनसीसी का उद्देश्य अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा की भावना विकसित करना है।

एनसीसी भर्ती प्रक्रिया में 40 छात्राओं का चयन

मॉडल एजुकेशन कॉलेज में सोमवार को सत्र 2026-27 एनसीसी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया। जिसमें कॉलेज की काफी संख्या में छात्राओं ने भाग लिया। बहजोई रोड मॉडल एजुकेशन कॉलेज में सोमवार को एनसीसी भर्ती प्रक्रिया आयोजित की गई। जिसका शुभारंभ प्रबंधक डॉ. अशोक कुमार यादव, डॉ. अनमोल कंचन और प्राचार्य डॉ. राजकुमार गोयल की देखरेख में किया गया। भर्ती प्रक्रिया में सर्वप्रथम छात्राओं की लंबाई, वजन, शारीरिक दक्षता, दौड़ तथा लिखित परीक्षा कराई गई। जिसमें कॉलेज की 40 छात्राओं का चयन किया गया। एनसीसी सीटीओ डॉ. ज्ञान सिंह और लेफ्टिनेंट नंदिनी ने छात्राओं को एनसीसी का उद्देश्य बताते हुए कहा कि अनुशासन नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास तथा राष्ट्र सेवा की भावना को विकसित करना ही एनसीसी का उद्देश्य है।

इस अवसर पर अनुज, अंकित, रिंकू, महक सैनी, सचिन कुमार, विकास, विवेक कुमार, आशिक, रितु, महक का विशेष योगदान रहा।

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