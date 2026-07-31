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शहर में हर घर तिरंगा अभियान नौ जुलाई से शुरू

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, गुड़गांव
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-17 अगस्त तक चलेगा अभियान, 14 अगस्त को मनाया जाएगा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस गुरुग्राम,

शहर में हर घर तिरंगा अभियान नौ जुलाई से शुरू

गुरुग्राम, अमर मौर्य। स्वतंत्रता दिवस को लेकर 9 से 17 अगस्त 2026 तक प्रदेशभर में हर घर तिरंगा’ अभियान तथा 14 अगस्त को ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति भावनात्मक रूप से जोडऩा, देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करना तथा युवा पीढ़ी को भारत के विभाजन के इतिहास एवं उससे जुड़े बलिदानों से अवगत कराना है। डीसी उत्तम सिंह ने गुरुवार को लघु सचिवालय स्थित कॉन्फ्रेंस हाल में आयोजित बैठक में यह जानकारी दी। इससे पहले, प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुरुग्राम सहित प्रदेश के सभी जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर अभियान को लेकर आवश्यक निर्देश दिए।

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राज्य स्तरीय कार्यक्रम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार 14 अगस्त को विभाजन के दौरान प्रभावित हुए लाखों लोगों की स्मृति में राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म प्रदर्शन, नाट्य मंचन, विभाजन पीडि़त परिवारों के अनुभव साझा करना, मौन श्रद्धांजलि तथा शैक्षणिक जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। जिला प्रशासन विभाजन से प्रभावित परिवारों की कहानियों का संकलन कर नई पीढ़ी तक पहुंचाएगा।

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वंदे मातरम् के विशेष आयोजन

डीसी ने कहा कि इस वर्ष ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के साथ राष्ट्र गीत ‘वंदे मातरम्’ के गायन पर भी विशेष फोकस होगा। सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों, सामाजिक संगठनों एवं आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके लिए समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी कर लें।

सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की योजना

अभियान के तहत जिला स्तर पर देशभक्ति आधारित तिरंगा कॉन्सर्ट, तिरंगा एवं वंदे मातरम् प्रदर्शनी, बाइक, साइकिल व ई-बाइक रैलियां, तिरंगा शोभायात्राएं, ‘सेल्फी विद तिरंगा’ अभियान, सरकारी भवनों पर तिरंगा रोशनी, विशाल तिरंगा रंगोली तथा राष्ट्रीय ध्वज की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष बिक्री केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

विद्यालयों में विशेष कार्यक्रम

राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला के सभी स्कूलों, कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों में व्याख्यान, परिचर्चा, प्रदर्शनी, डॉक्यूमेंट्री प्रदर्शन एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों को 1 अगस्त से 15 सितंबर 2026 तक आयोजित होने वाली राष्ट्रीय ऑनलाइन क्विज में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

अनुपालन रिपोर्ट की समयसीमा

18 अगस्त तक भेजनी होगी अनुपालन रिपोर्ट :

उत्तम सिंह ने कहा कि अभियान के अंतर्गत सभी जिलों व संबंधित विभागों को 10 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट तथा 18 अगस्त 2026 तक विस्तृत अंतिम अनुपालन रिपोर्ट सूचना, जनसंपर्क, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग, हरियाणा को भेजनी होगी, ताकि राज्य स्तर पर समेकित रिपोर्ट तैयार की जा सके।

स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियां

डीसी उत्तम सिंह ने कहा कि आगामी 15 अगस्त को गुरुग्राम में स्वतंत्रता दिवस समारोह जिला एवं उपमंडल स्तर पर पूरे उत्साह, गरिमा व राष्ट्रभक्ति के वातावरण में आयोजित किया जाएगा। जिला स्तरीय समारोह की सभी तैयारियां समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं। प्रत्येक विभाग अपनी निर्धारित जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन सुनिश्चित करे। समारोह की रिहर्सल से लेकर मुख्य आयोजन तक विभागवार जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के चयन के लिए एडीसी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जो विद्यालयों व अन्य संस्थानों से प्राप्त प्रस्तुतियों का चयन करेगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

हर घर तिरंगा अभियान कब मनाया जाएगा?
हर घर तिरंगा अभियान 9 से 17 अगस्त 2026 तक मनाया जाएगा।
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