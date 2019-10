रसायन विज्ञान के लिए नोबेल की घोषणा, जॉन गुडइनफ,स्टेनली व्हिटिंघम और योशिनो को पुरस्कार

रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के नामों की घोषणा हो गई है। रसायनशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन गुडइनफ, ब्रिटेन के स्टेनली व्हिटिंघम और जापानी वैज्ञानिक अकीरा योशिनो को चुना गया है।

रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ने विजेताओं की घोषणा की।

निर्णायक मंडल ने कहा, ''इन हल्की, पुन: रिचार्ज हो सकने वाली और शक्तिशाली बैटरियों का इस्तेमाल अब मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों आदि सभी में होता है। इनमें सौर और पवन ऊर्जा की अच्छी खासी मात्रा संग्रहीत की जा सकती है जिससे पेट्रोल-डीजल जैसे जीवश्म ईंधन से मुक्त समाज की ओर बढ़ना संभव होगा।''

