201 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ बनी आकर्षण का केंद्र
बागपत के कुरड़ी गांव के कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से 201 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर जा रहा है। बामनौली गांव के पास कांवड़ ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। यह कांवड़ शहीद जवानों को समर्पित है और युवाओं में राष्ट्र भावना जागृत करने का उद्देश्य रखती है।
दाहा। बड़ौत-बुढ़ाना कांवड़ मार्ग पर बामनौली गांव के पास से होकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर कुरड़ी गांव जा रही 201 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी रही। विशाल तिरंगा कांवड़ को देखने के लिए मार्ग में जगह-जगह लोगों की भीड़ जुट रही है। बामनौली पहुंचने पर ग्रामीणों ने कांवड़ियों का स्वागत किया। दरअसल, बागपत के कुरड़ी गांव के 21 कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार से 201 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ लेकर अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे है। कांवड़ जिस क्षेत्र से होकर गुजर रही है, वहां आकर्षण का केंद्र बन रही है। कांवड़ के साथ एक झांकी भी शामिल है।
कांवड़ लेकर आ रहे हरेंद्र कुमार, प्रधान दीपक कुमार, नीरज कुमार, मोनू कुमार, हिमांशु, सौरभ और रविंद्र आदि ने बताया कि 201 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ देश के शहीद जवानों को समर्पित है। इसका उद्देश्य देश के युवाओं में राष्ट्र भावना और देशभक्ति की भावना जागृत करना है।
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