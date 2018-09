2007 हैदराबाद ब्लास्ट केस: दो अरोपी दोषी करार, कोर्ट ने दो को किया बरी

हैदराबाद में साल 2007 में हुए हुए दोहरे बम धमाके मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने दो आरोपियों को दोषी करार दिया है जबकि दो को बरी कर दिया है। आरोपित दोषियों की सजा पर फैसला सोमवार को आएगा। न्यूज एजेंसी एएनआई के ट्वीट के मुताबिक दोषियों के नाम अनीक शफीक सईद और इस्माइल चौधरी हैं।

2007 Hyderabad Twin Blasts case: Two out of the five accused, Farooq Sharfuddin Tarkish & Mohd Sadiq Israr Shaik have been acquitted. The Court will pronounce judgement on one more accused Tareeq Anjum on Monday, September 10. Accused Riyaz Bhatkal & Iqbal Bhatkal are absconding. https://t.co/0bXr9891mo