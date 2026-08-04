वाहन टैगिंग-गेट पास के विरोध में सीएम को भेजा ज्ञापन

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। कृषि उत्पादन मंडी परिषद की मंडियों में वाहन टैगिंग व गेट पास की समय सीमा के विरोध में 200 से अधिक व्यापारियों ने ईमेल के जरिए मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। भारतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के प्रदेश अध्यक्ष ज्ञानेश मिश्र के नेतृत्व में नौबस्ता गल्लामंडी, चकरपुर सब्जी मंडी, नयागंज किराना बाजार, टिम्बर उद्योग व्यापारमंडल, दाल मिलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी और व्यापारी उप्र में जियोटैग ऐप द्वारा वाहन टैगिंग व्यवस्था प्रयोग के तौर पर लागू होने के दौरान प्रदेश के 451 व्यापारियों उद्यमियों को जारी नोटिसों, गेट पास की समय-सीमा संबंधी नियमों, प्रोपराइटरशिप फर्मों को पार्टनरशिप में परिवर्तित करने के जटिल प्रावधानों को वापस लेने सहित मंडी व्यवस्था से संबंधित अन्य समस्याओं के निराकरण को लेकर टिंबर बाजार कोपरगंज में व्यापारियों ने मांग रखी।