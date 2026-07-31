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पॉक्सो एक्ट में बीस साल कठोर कारावास की सजा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, सहरसा
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सहरसा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने एक आरोपित को बाल विवाह और पोक्सो एक्ट के मामले में 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी दिनेश यादव पर 14 वर्षीय लड़की के साथ जबरन विवाह करने और लैंगिक हमले का आरोप था। अदालत ने पीड़िता को मुआवजा और सजा का आदेश दिया।

पॉक्सो एक्ट में बीस साल कठोर कारावास की सजा

सहरसा, विधि संवाददाता। बाल विवाह एवं पोक्सो एक्ट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने एक आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सुपौल जिले के नकट्टा ग्राम निवासी आरोपी दिनेश यादव को पोक्सो की धारा 4 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवम 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में एक वर्ष कारावास एवं 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।

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अदालत में चल रहे विशेष पोक्सो वाद 54/24 की सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक पोक्सो शिवेंद्र प्रसाद ने पांच गवाहों के द्वारा घटना का समर्थन कराते हुए कहा 14 वर्षीय नाबालिग के साथ जबरन विवाह एवम् लैंगिक हमला एक जघन्य अपराध है इसलिए कठोर सजा मिलनी चाहिए । अदालत ने अर्थ दंड की राशि पीड़िता को देने का आदेश अपने फैसले में दिया है साथ ही पीड़िता के हित में जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा छह लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। 35 वर्षीय दिव्यांग आरोपी के विरुद्ध नाबालिग की शादी की नीयत से खरीद फरोख्त करने का मामला नवहट्टा थाना में वर्ष 24 में दर्ज किया गया था।

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