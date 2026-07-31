पॉक्सो एक्ट में बीस साल कठोर कारावास की सजा

सहरसा, विधि संवाददाता। बाल विवाह एवं पोक्सो एक्ट के एक मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो राकेश कुमार राकेश ने एक आरोपी को दोषी पाकर 20 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने सुपौल जिले के नकट्टा ग्राम निवासी आरोपी दिनेश यादव को पोक्सो की धारा 4 में 20 वर्ष कठोर कारावास एवम 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम की धारा 9 में एक वर्ष कारावास एवं 20 हजार का अर्थदंड लगाते हुए कहा है कि अर्थ दंड की राशि नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी तथा दोनों सजाएं साथ साथ चलेंगी।